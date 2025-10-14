Dopo ore di intense trattative, l'uomo che si era barricato ieri, lunedì 13 ottobre, nel suo appartamento in via Agrigento a Olbia, è stato finalmente persuaso a scendere dal tetto e abbandonare i suoi propositi estremi.

È stato raggiunto un accordo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 ottobre, grazie all'intervento dei mediatori e di alcuni familiari, e l'uomo è stato poi affidato ai medici della Asl Gallura. La zona circostante è stata riaperta al traffico una volta risolta la situazione.

L'uomo, che secondo le prime informazioni sarebbe in cura per presunti problemi psichici, aveva rifiutato ripetutamente l'aiuto medico obbligatorio e si era isolato, negando l'accesso a chiunque. Le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute sul posto, presidiando l'area nel quartiere Bandinu insieme agli agenti della polizia di Stato.

Gallura

Olbia. Da 24 ore barricato in casa minaccia il gesto estremo: soccorsi a colloquio con l'uomo

Redazione Sardegna Live
