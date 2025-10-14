Dopo ore di intense trattative, l'uomo che si era barricato ieri, lunedì 13 ottobre, nel suo appartamento in via Agrigento a Olbia, è stato finalmente persuaso a scendere dal tetto e abbandonare i suoi propositi estremi.

È stato raggiunto un accordo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 ottobre, grazie all'intervento dei mediatori e di alcuni familiari, e l'uomo è stato poi affidato ai medici della Asl Gallura. La zona circostante è stata riaperta al traffico una volta risolta la situazione.

L'uomo, che secondo le prime informazioni sarebbe in cura per presunti problemi psichici, aveva rifiutato ripetutamente l'aiuto medico obbligatorio e si era isolato, negando l'accesso a chiunque. Le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute sul posto, presidiando l'area nel quartiere Bandinu insieme agli agenti della polizia di Stato.