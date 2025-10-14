PHOTO
Brucia ancora, purtroppo, la Sardegna dove oggi, martedì 14 ottobre, sono stati registrati 14 incendi, con uno che ha richiesto l'intervento di due mezzi aerei della flotta regionale.
Si tratta di un incendio nei campi del Comune di Serrenti, precisamente nella località di Riu Perda Ghiam. Le operazioni di spegnimento sono state gestite dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sanluri, supportato dall'elicottero proveniente dalla base CFVA di Villasalto, dal personale della Stazione Forestale di Dolianova e dal GAUF CFVA di Cagliari.
Due squadre dell'Agenzia Forestas provenienti dai cantieri di Monastir - Santa Lucia e Senorbì - Centro Urbano sono intervenute sul posto. L'incendio ha coinvolto una superficie di 6 ettari di terreni agricoli e pascoli.