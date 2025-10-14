Complessa, ma impeccabile operazione quella compiuta alle ore 9:00 della mattina di oggi, martedì 14 ottobre, dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta a Busachi.

I VVF hanno infatti rimosso una croce in ferro decorativa che minacciava di cadere dalla sommità della facciata dell'antica Chiesa di San Bernardino: grazie all'utilizzo di una scala e alle tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), i Vigili del Fuoco sono riusciti a rimuovere la croce in modo sicuro senza danneggiare la struttura dell'edificio.

Successivamente, il manufatto è stato consegnato al Parroco di Busachi per la custodia.