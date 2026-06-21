Affluenza in calo a Tempio Pausania, dove è in corso il ballottaggio per l'elezione del sindaco. In base alla rilevazione ufficiale delle ore 19 di oggi, 21 giugno, si sono recati alle urne 3.594 elettori, un dato che equivale al 30,78% degli aventi diritto. Alla stessa ora del primo turno, l'affluenza si era attestata al 39,8%

A contendersi la guida del Comune sono l’uscente Gianni Addis, sostenuto dalla lista "Tempio Tradizione e Futuro", che al primo turno ha raccolto 2.539 voti, pari al 32,83%, e Gianna Masu, candidata alla guida di "Con Tempio Fronte Comune", arrivata al secondo posto con 1.925 preferenze (24,89%).

I cittadini che non si sono ancora recati alle urne avranno comunque ancora diverse ore a disposizione per esprimere la propria preferenza. I seggi rimarranno aperti nella giornata di oggi sino alle 23. Sarà inoltre possibile votare anche nella giornata di domani, lunedì 22 giugno, dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne prenderanno il via le operazioni di scrutinio.