Incidente nel pomeriggio lungo la Strada Provinciale 5, tra Aglientu a Luogosanto. Intorno alle 16 un’auto è uscita improvvisamente di strada per cause ancora da accertare, finendo la sua corsa ribaltata su se stessa.

L’allarme è scattato prontamente e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Tempio Pausania che ha messo in sicurezza il veicolo incidentato e l'intera zona circostante. Le quattro persone che viaggiavano a bordo dell'auto sono riuscite a uscire autonomamente dall'abitacolo e successivamente prese in carico dai soccorritori del 118.