Il sito iLMeteo.it ha diffuso le previsioni meteorologiche per l'Italia riguardanti la giornata di domani, sabato 25 aprile. Un'area di alta pressione interesserà il territorio italiano, portando condizioni climatiche favorevoli. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con rare nuvole sparse su tutto il Paese. I venti soffieranno deboli da diverse direzioni, garantendo mari quasi calmi. Le temperature si manterranno primaverili, con picchi di 25-27°C nelle regioni del Centro-Nord.

Previsioni per la serata

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti deboli di direzione variabile, con locali rinforzi da Nord al pomeriggio sulla costa occidentale; generale calma notturna.

Mari poco mosso, localmente mossi nella prima parte del giorno sui settori sud-orientali.

Previsioni per sabato 25 aprile 2026

Cielo sereno su tutto il territorio regionale.

Temperature in lieve e generale aumento.

Venti deboli di direzione variabile, con prevalente regime di brezza lungo i litorali dell'Isola.

Mari calmi o poco mossi.

Previsioni per domenica 26 aprile 2026

Cielo sereno su tutto il territorio regionale.

Temperature in lieve e generale aumento.

Venti deboli di direzione variabile, con prevalente regime di brezza lungo i litorali dell'Isola.

Mari calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Lunedì e martedì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Le temperature sono previste in lieve e ulteriore aumento. I venti saranno deboli di direzione variabile con prevalente regime di brezza, i mari calmi o poco mossi su tutti i settori.

