La diffusione della cultura musicale e l’uso delle nuove tecnologie sono al centro del protocollo d’intesa firmato tra il Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, Sogeaal e Fondazione Alghero. L’accordo prende forma con l’installazione dell’opera multimediale interattiva “Remote Decay”, realizzata dal Conservatorio nell’ambito del progetto “Music4D”.

L’installazione è stata collocata nell’area check-in dell’aeroporto di Alghero e in una sala del Museo del Corallo. Attraverso un totem interattivo, viaggiatori e visitatori possono immergersi in ambienti visivi e sonori ispirati alle barriere coralline, che cambiano continuamente.

Avvicinandosi allo schermo, il sistema rileva la presenza e i movimenti trasformandoli in tempo reale in variazioni audiovisive che simulano crescita o deterioramento dei coralli. Ogni interazione modifica quindi l’ecosistema digitale, creando un’esperienza sempre diversa e coinvolgente. Inoltre, i dati raccolti nei diversi luoghi del mondo in cui l’opera è attiva contribuiscono a influenzarne il comportamento complessivo, mostrando il legame tra contesti geografici lontani.

"Con 'Remote Decay' trasformiamo lo spazio aeroportuale in un luogo di fruizione attiva, in cui arte, innovazione digitale e sensibilità ambientale si intrecciano, offrendo ai passeggeri un'esperienza che va oltre il semplice transito e rafforza il legame tra infrastruttura, territorio e sostenibilità", ha commentato Silvio Pippobello.