Incidente stradale durante il pomeriggio di oggi, mercoledì 1° ottobre, in via Ambalagi a Olbia, dove un'auto si è ribaltata dopo aver colpito violentemente due veicoli parcheggiati lungo la strada, e il cui conducente è rimasto ferito.

Il personale medico del servizio di emergenza 118 è intervenuto sul posto insieme ai Vigili del fuoco per fornire le prime cure all'uomo prima del trasporto all'ospedale di Olbia per ulteriori accertamenti.

I VVF hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e il veicolo coinvolto per evitare ulteriori rischi. La strada è stata chiusa al traffico per un po' di tempo, causando disagi alla viabilità locale.

La Polizia Locale è intervenuta sul luogo dell'incidente per condurre le indagini necessarie al fine di ricostruire l'accaduto.