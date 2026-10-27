Incidente stradale nelle prime ore del mattino lungo la strada provinciale 59, nel territorio di Arzachena. Intorno alle 2, un’auto è uscita dalla carreggiata, finendo contro il guardrail all’altezza del bivio per Baja Sardinia e Cannigione.

Per cause ancora da accertare, il veicolo è rimasto incastrato nella barriera metallica. Il conducente, unico occupante dell’auto, avrebbe riportato lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, che hanno operato per la gestione dell’incidente, insieme al personale sanitario del 118 e ai Carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.