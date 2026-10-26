Si terrà domani mattina, davanti al gip Giuseppe Grotteria, l'udienza di convalida dell’arresto per Alessio Tonzanu, il 19enne di Sorso arrestato dalla polizia a Sassari all'alba di domenica per il tentato omicidio di un ragazzo di 17 anni, colpito con due coltellate per strada.

Stamattina Tonzano ha avuto un colloquio in carcere con il suo avvocato difensore, Gianluigi Poddighe; il giovane è apparso provato per l'accaduto e ha delle medicazioni dovute ad alcune ferite che avrebbe riportato nella rissa.

Il ragazzo ferito è stato colpito da due fendenti, uno al torace, che gli ha perforato un polmone, e un secondo a una coscia.

Il presunto aggressore è stato arrestato in flagranza dalla squadra mobile, intervenuti sul posto con gli agenti delle volanti: aveva ancora con sé il coltello a doppia lama usato durante l'aggressione.

Gli investigatori hanno sequestrato i telefoni cellulari di Tonzanu e della vittima, per verificare se fra i due ci siano stati contatti prima della rissa che ha coinvolto una decina di giovani e se i fatti successi tra sabato notte e domenica nei pressi di un locale notturno siano stati casuali o un regolamento di conti.

Il minorenne ferito è stato sottoposto ieri a un intervento chirurgico all'ospedale Santissima Annunziata, e si trova ora ricoverato nel reparto di chirurgia.