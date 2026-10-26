Quattro furgoni di una ditta che si occupa di impianti elettrici sono stati distrutti in un rogo, di probabile natura dolosa, divampato durante la notte a Cagliari.

L'episodio è avvenuto intorno alle 4,30 in via Laconi. Il fuoco ha avvolto quattro furgoni che erano parcheggiati nel piazzale della ditta. Alcune persone che transitavano nella zona si sono accorte dell'incendio e hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Cagliari.

I Vigili del fuoco hanno domato le fiamme prima che si propagassero ad altri mezzi parcheggiati. I danni non sono ancora stati quantificati, i quattro furgoni sono andati completamente distrutti. I carabinieri hanno avviato le indagini sull'episodio.