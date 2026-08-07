Una terribile tragedia ha scosso la comunità di Monastir, che piange il piccolo Gabriele Lecca, scomparso all’età di 4 anni dopo aver combattuto contro un tumore.

Il bambino era stato seguito dai medici dell’ospedale Brotzu e del Microcitemico di Cagliari, oltre che del Policlinico Gemelli di Roma. Accanto a lui, fino all’ultimo, sono rimasti i genitori, il fratello e l’intera famiglia, che lo hanno accompagnato con amore durante il difficile percorso.

L’ultimo saluto a Gabriele sarà celebrato domani alle 16 nella parrocchia di San Pietro, a Monastir.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore.

“Ci sono giorni in cui ogni parola sembra insufficiente. Oggi Monastir perde un suo piccolo figlio e tutta la nostra comunità si stringe con profondo affetto attorno a Claudia, Simone, al piccolo Edoardo e a tutta la famiglia di Gabriele - sono le parole della sindaca di Monastir, Paola Ugas, che ha espresso il cordoglio dell’intera comunità con un messaggio pubblicato sui social -. Non esistono parole capaci di colmare un dolore così grande. Possiamo soltanto condividere, con rispetto e discrezione, il silenzio di questo momento e far sentire la nostra vicinanza. A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, rivolgo alla famiglia il più sincero e commosso abbraccio, unendomi al dolore di tutti coloro che hanno voluto bene al piccolo Gabriele”.

L'Associazione Charlibrown ha voluto ricordare il piccolo con parole cariche di affetto: “Piccolo Gabry, a soli 4 anni avresti dovuto riempire il mondo di risate, giochi e sogni. Invece hai spiegato le ali troppo presto, lasciando un vuoto immenso nel cuore di chi ti ha amato. Abbracciamo con tutto il nostro affetto la tua famiglia e il personale del Microcitemico, che ti ha accompagnato con cura, amore e infinita dolcezza.

Dai un bacio ad Ali da parte nostra. Siamo sicuri che vi prenderete per mano e giocherete insieme tra le stelle. Ciao, piccolo angelo. Non ti dimenticheremo mai”.

Una notizia che nessuno vorrebbe mai raccontare e che nessuna comunità vorrebbe mai ricevere.