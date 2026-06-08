Nuova opportunità formativa per i giovani sardi interessati a lavorare nel settore del trasporto aereo. Sul sito dell'Aspal è stato pubblicato l'avviso pubblico per richiedere il voucher formativo finalizzato al conseguimento del Cabin Crew Attestation (CCA), la certificazione obbligatoria per svolgere la professione di assistente di volo in Europa.

L'iniziativa è destinata ai giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti in Sardegna e attualmente disoccupati. L'obiettivo è favorire l'accesso a una professione che, secondo le previsioni del settore, continuerà a offrire importanti opportunità occupazionali nei prossimi anni.

“Abbiamo scelto di investire in un percorso formativo altamente professionalizzante perché vogliamo offrire ai giovani sardi opportunità concrete di inserimento nel mondo del lavoro. Il settore dell’aeronautica e del trasporto aereo sta vivendo una fase di forte espansione e nei prossimi anni la richiesta di personale qualificato continuerà a crescere. Per questo abbiamo deciso di sostenere un percorso che offre concrete possibilità di inserimento lavorativo”, dichiara l’assessora del Lavoro, Desirè Manca.

L'assessora ha inoltre invitato i ragazzi a credere nelle proprie capacità e a cogliere l'opportunità offerta dal bando, sottolineando come le istituzioni debbano creare le condizioni affinché il talento possa trasformarsi in un progetto professionale.

L'avviso prevede anche misure per agevolare la partecipazione ai corsi fuori dall'Isola. Sono infatti riconosciuti contributi per le spese di viaggio e una quota forfettaria destinata a vitto e alloggio, consentendo ai beneficiari di accedere ai percorsi formativi ritenuti più adeguati alle proprie esigenze.