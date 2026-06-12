Oggi, venerdì 12 giugno, è partita la prima linea FlixBus in Sardegna che collegherà direttamente il nord e il sud dell’isola. Saranno connesse le città di Cagliari, Sanluri, Oristano, Sassari e Alghero e i nodi cruciali degli aeroporti di Cagliari-Elmas e Alghero-Fertilia.

I collegamenti saranno attivi tutta l’estate sette giorni su sette con i seguenti orari: la corsa di andata lascerà Cagliari alle 9:00 e passerà dall’aeroporto di Elmas (9:20), Sanluri (9:55), Oristano (10:50), Sassari (12:25) e dall’aeroporto di Fertilia (13:05), per raggiungere Alghero alle 13:25. Il percorso inverso è previsto con partenza da Alghero alle 15:10, passando per l’aeroporto di Fertilia (15:35), Sassari (16:15), Oristano (17:50), Sanluri (18:40) e l’aeroporto di Elmas (19:20), con arrivo a Cagliari alle 19:35.

La prima linea sarda di FlixBus punta sull’intermodalità, ovvero la combinazione di diversi mezzi di trasporto per favorire una più efficace mobilità delle persone. I turisti in arrivo negli scali di Cagliari e Alghero potranno esplorare agevolmente l'isola da sud a nord (o viceversa), mentre i cittadini sardi in partenza dagli aeroporti beneficeranno di collegamenti diretti tra le fermate di Cagliari, Sanluri, Oristano, Sassari e Alghero e i terminal di Cagliari-Elmas e Alghero-Fertilia.

"Grazie ai collegamenti tra due dei principali scali dell’isola e aree meno battute, come i territori di Oristano e Sanluri, il servizio contribuirà a promuovere una Sardegna più inedita, con la possibilità di contribuire a valorizzarne il patrimonio culturale e paesaggistico. Il comune di Sanluri rientra tra le 130 località connesse da FlixBus con meno di 20.000 abitanti. In queste aree, soprattutto laddove la ferrovia è carente o del tutto assente, gli autobus non solo incoraggiano viaggi collettivi rispetto a quelli individuali a beneficio dell'ambiente, ma garantiscono anche la mobilità ai residenti senza auto" si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa FlixBus Italia.

A partire da quest’estate è possibile cercare e prenotare i propri viaggi sugli autobus verdi attraverso una semplice chiacchierata con ChatGPT. Cliccando qui o cercando FlixBus tra le applicazioni è possibile accedere al sistema di prenotazione direttamente sulla piattaforma e cercare itinerari, confrontare le opzioni di viaggio e accedere facilmente ai collegamenti offerti.

"I collegamenti interni alla Sardegna non solo consentono ai visitatori di conoscere parti più nascoste dell’isola, ma permettono di promuovere un modello di viaggio più efficiente. Proponendosi come concreta alternativa all’auto privata, il servizio può contribuire a ridurre il numero di veicoli in circolazione durante il periodo estivo, spesso soggetto a congestionamenti - si legge ancora nella nota - Scegliendo l’autobus in sostituzione dell’auto privata, i passeggeri possono contribuire attivamente a ridurre il proprio impatto: secondo i dati, infatti, chi viaggia con FlixBus in Italia emette in media almeno 5 volte meno CO 2 per km rispetto a chi percorre lo stesso tragitto in auto.[ [1] ] Nello specifico, chi si sposta da Cagliari ad Alghero in auto emette in media oltre 41 kg di CO 2 , contro i 6,8 emessi da chi sceglierà il servizio FlixBus – per un risparmio di CO 2 stimato dell’84%".

Il modo più facile per prenotare un biglietto è utilizzare direttamente il sito oppure la app gratuita. Per chi preferisse l’acquisto fisico è possibile recarsi presso uno dei rivenditori ufficiali. Se ci saranno ancora posti disponibili sarà possibile acquistare il biglietto direttamente dall'autista sul posto.