Una notte di festa si è trasformata in un dramma indicibile che sconvolge l'intera comunità del Gargano. Un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita intorno alle 4 del mattino di oggi, travolto e ucciso da un'auto in via Torre Mileto, in località Tarantone, nel territorio di San Nicandro Garganico.

La giovanissima vittima stava rientrando a piedi verso il centro abitato insieme ad alcuni amici dopo aver trascorso la serata a una festa di compleanno.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il gruppo di ragazzi stava camminando lungo la strada quando, all'altezza di una curva a circa un chilometro dal paese, è sopraggiunta un'auto che ha investito in pieno il 17enne. L'impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Per un drammatico scherzo del destino, alla guida del veicolo c'era un altro ragazzo che aveva partecipato alla stessa festa di compleanno.

Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118, ma i disperati tentativi di rianimazione e ogni manovra di soccorso si sono rivelati del tutto inutili e per il 17enne non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato gli accertamenti di rito e i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica.