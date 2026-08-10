L'assessora regionale della Difesa dell'Ambiente, Rosanna Laconi, ha presieduto questo pomeriggio una videoconferenza urgente con i sindaci della Sardegna per condividere il quadro aggiornato delle criticità nella raccolta degli imballaggi in plastica e le misure immediate attivate per evitare interruzioni del servizio.

Hanno partecipato oltre 170 sindaci, tra i quali i sindaci metropolitani Massimo Zedda e Giuseppe Mascia. Presenti anche la presidente di Anci Sardegna, Daniela Falconi, il presidente del Cacip, Beniamino Garau, l'amministratore unico di Tecnocasic, Sandro Anedda, il direttore generale del Cipnes Gallura, Aldo Carta, e i tecnici dell'Assessorato.

Cacip e Cipnes hanno confermato il completamento degli adempimenti antincendio necessari per le nuove aree di stoccaggio temporaneo. La piattaforma Cacip sarà disponibile da martedì 11 agosto e quella del Cipnes Gallura da mercoledì 12 agosto, per una capacità complessiva di circa 2.000 tonnellate. A queste si aggiungono circa 700 tonnellate presso il sito di Scala Erre, rese disponibili dall'ordinanza già adottata dal Sindaco metropolitano di Sassari. Gli interventi consentiranno di alleggerire la pressione sulle piattaforme e sostenere i conferimenti nelle prossime settimane. Ai Comuni è stato chiesto di verificare, ricorrendone i presupposti di legge e nel rispetto delle necessarie condizioni tecniche e ambientali, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti. Alcune amministrazioni hanno già provveduto e altre stanno completando le valutazioni. Sono misure eccezionali e temporanee, dirette a impedire che il rallentamento dei ritiri blocchi la raccolta.

"Ringrazio i sindaci, ANCI Sardegna, CACIP, Tecnocasic e CIPNES Gallura per la rapidità e il senso di responsabilità dimostrati. Le 2.700 tonnellate di capacità di stoccaggio temporaneo ci consentono di guadagnare tempo, ma non sono la soluzione: questo argine può reggere soltanto se COREPLA ripristina subito ritiri regolari e adeguati ai quantitativi conferiti", dichiara l'assessora Laconi. "Non è accettabile che una crisi nazionale venga scaricata sui Comuni e sulla Sardegna, più esposta per l'insularità. La Regione ha agito per tempo, ma le misure locali non possono supplire indefinitamente alle insufficienze del sistema nazionale. Il Governo intervenga ora e il sistema consortile rispetti i propri impegni: i costi e i rischi della crisi non possono ricadere sui Comuni e sui cittadini sardi".