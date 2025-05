Si è svolto oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un nuovo tavolo di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative poste in essere per risolvere la crisi dello stabilimento Eurallumina. All'incontro a Palazzo Piacentini hanno preso parte anche il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Sardegna, l'azienda e le organizzazioni sindacali.

Il tavolo - si legge in una nota del Ministero delle Imprese - si inserisce nel percorso di costante attenzione che il Mimit sta dedicando alla vertenza, con l'obiettivo di rilanciare l'area industriale del Sulcis attraverso un approccio strutturato e condiviso con tutte le istituzioni coinvolte. Nel corso del confronto sono stati esaminati i principali sviluppi della vertenza, tra cui la recente sentenza del Consiglio di Stato sul congelamento dei beni dell'azienda. È stato inoltre fatto il punto sull'accordo politico raggiunto il 31 marzo tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Sardegna, relativo al piano di approvvigionamento energetico dell'isola. In questa fase, la Regione Sardegna sta completando l'istruttoria sul testo del Dpcm predisposto dal Mase.

Il Ministero si è impegnato a riconvocare un nuovo incontro non appena l'amministrazione regionale avrà completato l'istruttoria e fornito gli elementi necessari all'approvazione definitiva del Dpcm, così da poter proseguire con l'attuazione delle misure per il rilancio produttivo.