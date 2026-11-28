Prende forma l'ipotesi di una collaborazione tra Italia e Paesi Bassi per realizzare l'Einstein Telescope in una configurazione a doppia L. La proposta prevede un braccio dell'infrastruttura nella regione dei Voer, al confine tra Belgio, Olanda e Germania, e il secondo in Italia, nell'area dell'ex miniera di Sos Enattos, in Sardegna, candidata a ospitare il progetto. A sostenere questa soluzione sono la regione tedesca della Renania Settentrionale-Vestfalia e i governi di Paesi Bassi e Fiandre, che hanno inviato una lettera ai rispettivi omologhi italiani. A darne notizia è Vrt News, emittente pubblica fiamminga.

Si apre così la prospettiva di un'intesa europea sulla localizzazione del telescopio per le onde gravitazionali, superando la competizione tra i territori candidati. Già a inizio ottobre la ministra olandese dell'Istruzione, della Cultura e della Scienza, Rianne Letschert, aveva affidato all'ufficio che segue il progetto una valutazione sulla possibile cooperazione con l'Italia, annunciando ulteriori approfondimenti sulla fattibilità della configurazione a doppia L in una lettera alla Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi.

Secondo fonti italiane, la nuova comunicazione rafforza la posizione di Roma, che da tempo sostiene un modello di collaborazione internazionale. Un percorso già avviato anche con la Sassonia, che ha sottoscritto un'intesa con la Regione Sardegna.