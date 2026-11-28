«Non fu la fatalità della nebbia né l'errore umano a causare il disastro costato la vita a 140 persone, ma una catena di responsabilità». È quanto sostengono Luchino Chessa, presidente dell'Associazione 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince, e Nicola Rosetti, alla guida dell'Associazione 140, commentando la richiesta di archiviazione della Procura di Livorno sulle indagini relative alla collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo, avvenuta il 10 aprile 1991 davanti a Livorno. Il contenuto dell'atto è stato pubblicato oggi da Nazione e Tirreno.

Secondo i due rappresentanti dei familiari, gli elementi emersi confermerebbero le criticità denunciate da anni e metterebbero in discussione la ricostruzione considerata a lungo accertata. Tra i punti evidenziati, l'Agip Abruzzo, di proprietà Eni, sarebbe stata ancorata in una zona vietata. Inoltre, il gavitello che ne indicava il punto di fonda sarebbe stato rimosso dalla Capitaneria di porto il giorno successivo alla posa, senza che sia noto chi abbia impartito l'ordine.

I presidenti segnalano anche che le falle nei sistemi di sicurezza del traghetto non sarebbero state rappresentate per non compromettere l'accordo assicurativo tra Navarma e Snam e criticano la gestione dei soccorsi.

«Ci auguriamo che la Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta Pietro Pittalis possa finalmente raccontare al Paese, a quasi 36 anni da quella notte, la verità storica sulla morte dei nostri cari», concludono.