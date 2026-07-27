Il Corpo Forestale è impegnato nelle operazioni di spegnimento di due incendi divampati nelle campagne di Ozieri e Villagrande Strisaili, con il supporto di mezzi aerei.

Il primo rogo è scoppiato in agro di Ozieri, in località Monte Bavalzanis. Sul posto è intervenuto inizialmente un elicottero decollato dalla base operativa del Corpo Forestale di Anela. A coordinare le operazioni è il Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) della Stazione Forestale di Ozieri. Successivamente è stato disposto anche l'impiego di un secondo mezzo aereo, l'elicottero biturbina AS332 SuperPuma proveniente dalla base del Corpo Forestale di Alà dei Sardi.

Un altro incendio è in corso nelle campagne di Villagrande Strisaili, in località Masone Erro. In questo caso il Corpo Forestale opera con il supporto di un elicottero partito dalla base di San Cosimo. Il coordinamento delle attività di spegnimento è affidato al Dos della Stazione Forestale di Villagrande Strisaili.

Secondo le prime informazioni, le fiamme stanno interessando una superficie di coltivi e pascoli alberati. Per entrambi gli incendi sono attesi ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione della situazione e sull'esito delle operazioni di spegnimento.