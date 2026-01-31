Terza vittoria consecutiva per il Cagliari che dopo i trionfi contro Juventus e Fiorentina, completa il tris con il successo contro il Verona per 4-0. Tre punti praticamente mai in discussione visto che non c'è mai stata partita se non per un avvio aggressivo degli scaligeri.

A decidere la sfida un gol di Mazzitelli al 35' e un eurogol allo scadere del primo tempo da parte di Kilicsoy, una mezza rovesciata da urlo, prima annullata per fuorigioco dall'arbitro e poi convalidata dopo controllo Var. I gialloblu sono poi rimasti in 10 nella ripresa per l'espulsione di Sarr e i ragazzi di Pisacane ne hanno approfittato per fare altri due gol prima con il tap-in di Sulemana all'84' e poi con il colpo di testa di Idrissi al 90'.

Una vittoria, questa, che colloca il Cagliari a quota 28 punti, nel gruppetto di centro classifica con Udinese e Sassuolo e lontano dalla zona rossa che ora dista 11 punti, visto che la Fiorentina ha perso a Napoli. È chissà, quindi, che da oggi in poi non si possa aprire un altro campionato per il Cagliari che finalmente sta lottando per posizioni più nobili della classifica.

Formazioni

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Luperto; Palestra (41' st Zappa), Adopo, Gaetano, Mazzitelli (21' st Sulemana), Obert (34' st Idrissi), Esposito (41' st Pavoletti), Kilicsoy (21' st Borrelli). (12 Sherri, 24 Ciocci, 23 Pintus, 15 Rodriguez, 22 Dossena, 37 Trepy, 27 Liteta, 20 Albarracin, 77 Luvumbo). All.: Pisacane.

Verona (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola (13' st Mosquera), Harroui (13' st Serdar), Gagliardini (28' pt Lovric, 37' st Niasse), Bernede (13' st Elmusrati), Frese; Orban, Sarr. (1 Montipó, 94 Toniolo, 2 Oyegoke, 12 Bradaric, 23 Ebosse, 41 Isaac, 70 Cham). All.: Zanetti.

Arbitro: Bonacina di Bergamo. Reti: 35' pt Mazzitelli, 48' pt Kilicsoy, 39' st Sulemana, 45' st Idrissi. Angoli: 6-3 per il Cagliari. Espulso: Sarr al 6' st per doppia ammonizione. Recupero: 3' e 3'.

Spettatori: 15.791.

Foto di Fabio Murru