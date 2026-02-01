Un incendio è scoppiato nella notte in un’abitazione al piano terra di via Canepa, a Sassari. L’allarme è scattato intorno all’una e sul posto sono intervenute le squadre della centrale dei Vigili del Fuoco, impegnate per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Due squadre hanno lavorato a lungo per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse all’intero appartamento, riuscendo a contenere i danni. A causa del fumo che ha invaso lo stabile, gli occupanti sono stati evacuati in via precauzionale.

Due persone residenti nell’appartamento soprastante sono state accompagnate al pronto soccorso per accertamenti, mentre gli altri condomini hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni una volta conclusa la bonifica dei locali.

Restano ancora da chiarire le cause del rogo, attualmente in fase di accertamento.