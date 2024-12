Il periodo natalizio porterà la neve soprattutto in Abruzzo e Molise, con paesaggi imbiancati anche sull'Appennino Calabro-Lucano, nelle zone interne del Lazio e delle Marche e nel nord della Sicilia. Altre regioni d'Italia vedranno nuvolosità in Toscana e sole nel resto del Nord. Queste sono le previsioni per il 24 e 25 dicembre secondo Claudio Tei, meteorologo del Lamma, il Consorzio tra Cnr e Regione Toscana. "Prevediamo fino a mezzo metro di neve in montagna lungo l'Appennino dalle Marche in poi, con accumuli fino a 1 metro sul Gran Sasso. Anche a quote più basse potremmo avere neve il 25 dicembre", spiega Tei all'ANSA. "Al Nord, invece, ci aspettano giornate soleggiate. Lunedì, però, una rapida perturbazione con aria polare porterà pioggia, temporali, grandinate e venti forti dalla Sardegna alle coste tirreniche e poi sull'Adriatico". Le Alpi agiranno da barriera proteggendo il Nord, mentre sulla parte esterna nevicherà. Dopo il passaggio del maltempo, la perturbazione si sposterà verso la Grecia per poi tornare indietro, creando un vortice che influenzerà il Mediterraneo centrale-orientale. A Santo Stefano, il tempo dovrebbe migliorare anche al Centro-Sud, e dal 27 al 30 dicembre non sono previste perturbazioni. Riguardo al clima generale, Tei commenta: "Questo inverno è una sorpresa dopo le temperature dell'anno scorso, con freddo abbastanza normale. Ci sono periodi più freddi e altri più miti, ma le festività natalizie saranno tra i momenti più freddi, anche se non eccezionali in termini di temperature".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, domenica 22 dicembre: cielo nuvoloso con precipitazioni deboli o localmente moderate, anche a carattere di rovescio. Nevicate oltre i 1200 metri. Possibili gelate durante le ore più fredde; venti moderati o forti da Ovest Nord-Ovest, fino a burrasca sulle coste settentrionali e i crinali; mari agitati i settori occidentali, molto mossi altrove. Mareggiate lungo le coste esposte.

Previsioni per lunedì 23 dicembre: cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni deboli o localmente moderate, anche a carattere di rovescio, in fase nevosa sui principali rilievi centro-settentrionali oltre i 900 metri. Progressiva attenuazione dei fenomeni a partire dai settori settentrionali dal pomeriggio. Possibili gelate nelle ore più fredde; temperature minime stazionarie o lieve aumento, massime in diminuzione; venti moderati o forti da Ovest Nord-Ovest, fino a burrasca sulla costa settentrionale, sulla costa occidentale e nelle zone di montagna; mari molto agitati i settori occidentali, molto mossi o agitati altrove. Mareggiate lungo le coste esposte.

Previsioni per martedì 24 dicembre: cielo generalmente poco nuvoloso con residui piovaschi; temperature minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento; venti deboli o moderati dai quadranti occidentali; mari: molto agitato il Mar di Sardegna, molto mossi gli altri mari, moto ondoso in diminuzione.