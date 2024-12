Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo ha emesso un avviso riguardante le condizioni meteorologiche avverse che interesseranno diverse zone della Sardegna a partire dal pomeriggio di oggi, 22 dicembre, fino alla mezzanotte del 23 dicembre.

Si prevedono infatti venti provenienti dai quadranti occidentali in rinforzo e che ruoteranno verso nord-ovest nel corso delle ore. Sulla costa occidentale, settentrionale e nelle zone di montagna si raggiungeranno valori medi di burrasca con raffiche fino a tempesta.

Domani, lunedì 23 dicembre, l'intensità del vento diminuirà progressivamente a partire dal nord. Nella serata di oggi, inoltre, è previsto un aumento del moto ondoso con onde superiori ai 6 metri nel Mar di Sardegna durante la notte. Le mareggiate colpiranno il Mar di Sardegna, il Golfo dell'Asinara e l'area delle Bocche di Bonifacio.

Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha emesso l'Ordinanza n.122 per chiudere immediatamente i parchi e i cimiteri della città a causa delle avverse condizioni meteo. La chiusura non riguarda le attività legate alla ricezione delle salme e ad altre attività di polizia mortuaria ed è prevista fino al miglioramento delle condizioni atmosferiche.

È consigliato evitare di parcheggiare in alcune vie specifiche e, in caso di temporali, adottare misure di autoprotezione come evitare piani interrati, non uscire di casa e allontanarsi dalle strade allagate.