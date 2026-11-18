Continuità territoriale, Todde all'attacco di AeroItalia: “La Sardegna non si fa ricattare”
Dopo la Pec di rinuncia a tre rotte, la governatrice annuncia contromisure anche sugli altri collegamenti: "Dichiarazioni dannose per l'Isola, chi revoca una tratta resta escluso dai bandi per tre anni"
Redazione Sardegna Live
18 novembre, 2026 • 16:22
PHOTO
Linea durissima della Regione contro AeroItalia dopo la comunicazione ufficiale, inviata tramite Pec, con cui la compagnia aerea ha formalizzato la rinuncia a tre collegamenti in continuità territoriale, annunciando possibili iniziative anche sulle altre rotte attualmente operate dalla compagnia.
"La Regione Sardegna non si fa ricattare da nessuno, su questo voglio essere chiara", ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde a margine della presentazione del calendario della polizia di Stato alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
"Voglio ricordare il danno che ha fatto AeroItalia ai sardi parlando da mesi di un'ipotetica rinuncia. Questo vuol dire un danno per l'economia, per le imprese, per gli investimenti e noi di questo chiederemo conto alla compagnia", sottolinea Todde. La presidente rivendica la scelta della Regione di non aumentare le tariffe della continuità territoriale nonostante il caro carburante: "Abbiamo deciso di mantenere il prezzo inalterato anche al centesimo, perché volevamo tutelare i sardi in un momento di crisi e di grandissima incertezza rispetto alla possibilità di potersi spostare".
La presidente richiama il vincolo dei sei mesi di preavviso previsto per le tratte non compensate dal decreto ministeriale sugli oneri di servizio pubblico: "Abbiamo sei mesi di tempo per fare il bando e la compagnia ha il dovere di non interrompere un servizio essenziale", sostiene.
"Vogliamo una controparte affidabile, che non possa ricattare, perché la Regione Sardegna non si fa ricattare da nessuno", insiste Todde. "Prenderemo provvedimenti anche su altre rotte che magari non sono state abbandonate perché più appetibili. Non permettiamo a nessun operatore di scegliersi cosa è meglio: il servizio è per i sardi e saremo noi, con il nuovo bando, a decidere le compensazioni".
Sul possibile futuro di Aeroitalia nelle procedure di affidamento, Todde precisa: "Se la Regione Sardegna decide di togliere una rotta, e lo può fare viste anche le violazioni che ci sono state, la controparte non si può presentare per tre anni".
La presidente della Regione torna quindi sulle richieste economiche avanzate dalla compagnia per compensare gli extracosti del carburante. "Abbiamo chiesto alla compagnia di dimostrarci quelle che sono le perdite, perché la Regione usa soldi pubblici e devono essere messi a disposizione nella misura in cui le perdite sono reali".
"La nostra volontà di cooperare e collaborare è massima", chiarisce. Ma "i danni degli annunci stampa, dichiarazioni che poi devono essere anche conseguenti, verranno maturati nel tempo". Per la presidente, "i sardi, ma anche chiunque lavora, vuole investire e vive in Sardegna, hanno bisogno di serietà, continuità e soprattutto affidabilità. Useremo ogni mezzo legale per tutelarci".
Il gruppo Uri Prima di Tutto ufficializza la scelta di puntare nuovamente sul primo cittadino. Confermata la disponibilità di molti consiglieri dell’attuale maggioranza, ma ci sarà spazio anche per nuovi volti e nuove energie