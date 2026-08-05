Dallo scorso 31 luglio è operativo il servizio "Acque e Spiagge Sicure 2026", iniziativa promossa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro con il patrocinio dei Comuni di Budoni e San Teodoro, che per il quinto anno consecutivo rafforza il sistema di soccorso lungo uno dei tratti costieri più frequentati della Gallura.

Il servizio garantirà la presenza di mezzi e personale specializzato fino al 31 agosto. In azione un battello pneumatico motorizzato e una moto d’acqua, entrambi affidati a unità dei Vigili del Fuoco specializzate nel soccorso in ambiente acquatico di superficie.

Le squadre pattuglieranno, per il Comune di Budoni, il tratto di costa compreso tra Matta e Peru e Porto Ottiolu, mentre nel territorio di San Teodoro il servizio interesserà l’area da Costa Caddu fino a Capo Petrosu, con l’obiettivo di garantire un intervento tempestivo in caso di emergenze in mare.

Alla presentazione dell’iniziativa hanno preso parte i sindaci di San Teodoro e Budoni, Rita Deretta e Antonio Addis, il prefetto di Nuoro Alessandra Nigro, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Salvatore Corrao, e il comandante Rosario Morello, in rappresentanza del Direttore Marittimo della Guardia Costiera di Olbia.

Anche quest’anno il servizio si affianca alla campagna "Mare e Laghi Sicuri" della Guardia Costiera, attiva da oltre trent’anni per la tutela di bagnanti, diportisti e subacquei. L’iniziativa punta a rafforzare la collaborazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, attraverso un sistema di supporto operativo reciproco nelle attività di soccorso.

Fino alla fine di agosto, i Vigili del Fuoco contribuiranno così al potenziamento delle operazioni di Search and Rescue, coordinate dalla Guardia Costiera, in un periodo caratterizzato dalla massima affluenza turistica e dalla presenza di aree costiere di elevato pregio naturalistico, particolarmente esposte anche al rischio di incendi boschivi.