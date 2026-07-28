Si è svolta nelle scorse settimane, la missione dell’Università degli Studi di Cagliari presso l’Università di Maputo, nell’ambito del programma Erasmus+ International Credit Mobility, con l’obiettivo di consolidare i rapporti internazionali tra i due Atenei, favorire lo scambio di conoscenze e individuare nuovi ambiti di collaborazione didattica e scientifica.

Alla missione hanno partecipato Alberto Coppola, funzionario responsabile dell’Ufficio di Coordinamento e Supporto alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, Daniela Utzeri, vicesegretario del dipartimento di Matematica e Informatica, e Gianni Chiappe, rappresentante dell’Ufficio ISMOKA.

La delegazione è stata accolta dal Rettorato dell’Università di Maputo, dove si sono svolti incontri con il Prorettore all’Internazionalizzazione e con lo staff dell’Ufficio Internazionale. Il confronto ha permesso di approfondire le strategie di internazionalizzazione dei due Atenei, la gestione delle mobilità di studenti e personale e le prospettive per nuove iniziative congiunte.

Una parte significativa della visita è stata dedicata alla facoltà di Medicina, con incontri con docenti, ricercatori, dottorandi e personale tecnico. Sono stati presentati i percorsi formativi dell’Università di Cagliari e le attività della Facoltà di Medicina di Maputo, con particolare attenzione alla formazione dei professionisti sanitari, alla ricerca e alle possibili collaborazioni future. La delegazione ha inoltre visitato laboratori e strutture assistenziali, tra cui il reparto di neonatologia infantile, approfondendo il rapporto tra formazione universitaria e pratica clinica.

La missione ha coinvolto anche la direzione Reti e il dipartimento di Matematica e Informatica, dove sono stati analizzati i temi legati alla digitalizzazione dei servizi universitari, alle infrastrutture tecnologiche e all’innovazione applicata alla didattica. In questo ambito l’Università di Maputo ha espresso interesse verso possibili forme di supporto e collaborazione nei settori della digitalizzazione e della robotica.

Ulteriori incontri si sono svolti presso la facoltà di Scienze, con visite ai laboratori e alle strutture dedicate alla ricerca. Particolare interesse ha suscitato l’Erbario dell’Università di Maputo, importante patrimonio scientifico e documentale, oltre alle attività sviluppate nei diversi ambiti disciplinari.

"La missione Erasmus+ ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e conoscenza reciproca, ponendo le basi per nuove collaborazioni tra l’Università di Cagliari e l’Università di Maputo nei settori della formazione, della ricerca e dell’innovazione" sottolineano dall'Ateneo cagliaritano.