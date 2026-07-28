Un intervento determinante dell’Assessorato regionale del Lavoro ha permesso di reperire le risorse indispensabili per estendere il progetto di reinserimento dedicato alle ex lavoratrici e agli ex lavoratori della San Martino S.r.l. di Codrongianos. Nella mattinata di ieri, nella sede della Città Metropolitana di Sassari, è stato siglato l’accordo che assicura il proseguimento del cantiere di politiche attive, scongiurando l'interruzione delle attività per il personale coinvolto.

All'incontro hanno preso parte l'assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, il direttore generale di ASPAL, Luca Mereu, e il sindaco della Città metropolitana di Sassari, Giuseppe Mascia, insieme ai rappresentanti sindacali Michele Serra (UIL Sassari) e Pierfranco Piredda (Fisascat – CISL).

La proroga firmata ieri risponde a un’esigenza ben precisa: poiché la complessa procedura di liquidazione della società non è ancora ultimata, il cantiere sperimentale in scadenza il prossimo 30 settembre avrebbe rischiato di bloccare ogni possibilità di riassorbimento, lasciando i lavoratori senza tutele. L'ottimizzazione del finanziamento complessivo da 480mila euro destinato al piano consente ora di prolungare l'operatività dell'iniziativa, guadagnando il tempo necessario affinché l'iter societario giunga a compimento.

Questo il commento dell'assessora del Lavoro Desirè Manca: “Esprimo profonda soddisfazione per la firma di questa proroga, un risultato fondamentale che conferma l'impegno concreto del nostro Assessorato al fianco di chi vive momenti di forte incertezza lavorativa. Non potevamo in alcun modo permettere che, con la scadenza di settembre e le tempistiche di un'articolata procedura di liquidazione aziendale ancora in corso, queste lavoratrici e questi lavoratori si ritrovassero improvvisamente senza tutele, senza reddito e senza prospettive per il futuro. Ci siamo mossi con tempestività e determinazione per individuare le risorse necessarie a garantire la continuità delle attività: in questo modo mettiamo al sicuro le famiglie e guadagniamo il tempo indispensabile per giungere a una soluzione definitiva e dignitosa per questa complessa vertenza”, conclude l'assessora Manca.

Come afferma Giuseppe Mascia, “la Città Metropolitana intende percorrere ogni strada possibile affinché San Martino torni a rappresentare un bene da valorizzare, producendo ricchezza e lavoro e attestandosi come risorsa anche dal punto di vista della promozione del territorio, data la notorietà del marchio a livello internazionale. In attesa che arrivino a compimento gli aspetti giudiziari della vicenda, rispetto ai quali possiamo solo attendere con fiducia la più celere e positiva delle conclusioni, non dimentichiamo i lavoratori rimasti coinvolti loro malgrado in questa crisi aziendale. Ringraziamo la Regione Sardegna e in particolare gli assessori Desirè Manca e Giuseppe Meloni per aver individuato le risorse necessarie per proseguire nel cantiere di politiche attive”, conclude il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia.