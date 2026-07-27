Il progetto del nuovo stadio di Cagliari arriva in Consiglio comunale. Giovedì 30 luglio alle 17, a Palazzo Bacaredda, l'aula sarà chiamata a esaminare la proposta di affidamento della concessione per la realizzazione e gestione dell'impianto da oltre 30 mila posti, destinato a essere intitolato a "Gigi Riva".

La delibera della Giunta è l'unico punto all'ordine del giorno della seduta convocata dal presidente del Consiglio comunale Marco Benucci. Tra gli aspetti sui quali l'assemblea dovrà esprimersi c'è il riconoscimento del "pubblico interesse" del progetto presentato dal Cagliari Calcio, che prevede anche finanziamenti pubblici.

La tempistica è legata alla candidatura di Cagliari per ospitare gli Europei del 2032: entro il 31 luglio dovranno essere consegnati i documenti necessari, mentre entro il 20 agosto dovrà essere avviata la gara per l'affidamento dei lavori. La scelta delle città da parte della Figc è prevista entro il 15 settembre, con successiva ratifica Uefa entro il primo ottobre.

Il piano prevede la demolizione dell'attuale Sant'Elia e la costruzione di un nuovo impianto su un'area di circa 98.850 metri quadrati. Sono previsti parcheggi per eventi, spazi per atleti e staff, ristorazione, un hotel con Spa da 122 camere e quattro suite affacciate sul campo e sul mare, oltre a un'area dedicata alla storia del Cagliari Calcio.

La concessione avrebbe una durata di 50 anni, con un canone al Comune di 100 mila euro annui per i primi 25 anni e 200 mila per i successivi, con possibilità di aumento in gara. L'investimento complessivo indicato nel piano economico finanziario supera i 215 milioni e 530 mila euro, mentre il cofinanziamento pubblico prevede 50 milioni dalla Regione e 10 milioni dal Comune per demolizione e bonifica del vecchio stadio. I tempi stimati per la realizzazione sono di circa 40 mesi.