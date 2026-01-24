Un aeromobile G650 dell’Aeronautica Militare è atterrato all’aeroporto di Firenze con a bordo un bambino di appena 21 mesi, in imminente pericolo di vita. Il piccolo era ricoverato all’ospedale San Michele di Cagliari e necessitava di un trasferimento immediato verso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

L’attivazione della missione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha prontamente coinvolto il 31° Stormo di Ciampino, reparto impegnato nel servizio di prontezza operativa per questo tipo di interventi.

Il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino nelle prime ore del pomeriggio, raggiungendo rapidamente Cagliari. Qui il bambino è stato imbarcato insieme alla madre e a un’équipe medica specializzata, per poi ripartire alla volta di Firenze. Una volta atterrato nello scalo toscano, il piccolo è stato trasferito in ambulanza verso la struttura ospedaliera per il ricovero.

Questo intervento rientra tra i compiti istituzionali dell’Aeronautica Militare a supporto della collettività. I reparti di volo sono operativi 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi pronti a intervenire anche in condizioni meteorologiche difficili, per garantire il trasporto sanitario urgente di persone in pericolo di vita, organi, équipe mediche o ambulanze.