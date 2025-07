Un violento incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio nel territorio di Maracalagonis, lungo la Strada Statale 125 Var, al chilometro 7,500. Il sinistro ha coinvolto quattro veicoli: due sono entrati in collisione frontale, mentre gli altri due sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena causato dal primo impatto. A bordo dei mezzi viaggiavano nove persone, otto delle quali sono rimaste ferite.

L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu Sant’Elena, affiancati dai colleghi della Stazione di Sinnai, sono intervenuti sul luogo del sinistro. Le condizioni di tre dei feriti sono apparse da subito più gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso, che li ha trasferiti d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Gli altri cinque sono stati trasportati ai pronto soccorso degli ospedali di Cagliari e Monserrato, in condizioni fortunatamente meno preoccupanti.

La dinamica esatta dell’accaduto è attualmente al vaglio dei Carabinieri, che stanno ricostruendo l’episodio per accertare le responsabilità e le cause dello scontro. Nel frattempo, il tratto di strada interessato è stato chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni, provocando rallentamenti e disagi alla circolazione.

Alle operazioni di messa in sicurezza e alla gestione del traffico ha partecipato anche il personale Anas.