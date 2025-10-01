Importante operazione di Polizia a Monaco di Baviera, dove un uomo sarebbe stato ucciso e un secondo sarebbe rimasto ferito da colpi di arma da fuoco in un episodio dai contorni ancora poco chiari. L’allarme è scattato nella parte settentrionale della città, lungo la Lerchenauer Strasse, che collega il Parco Olimpico al quartiere universitario.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, l’uomo trovato morto avrebbe riempito la casa dei suoi genitori di esplosivo, l’avrebbe incendiata nel tentativo di farla saltare in aria e infine si sarebbe tolto la vita. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, artificieri e unità speciali della polizia.

L’ispettore capo Thomas Schelshorn ha rassicurato la popolazione dichiarando che «al momento non vi è alcun pericolo per la cittadinanza» e che «non esiste alcun collegamento con l’Oktoberfest». Tuttavia, le indagini restano aperte «in tutte le direzioni» per accertare la dinamica dei fatti e l’eventuale presenza di complici.

Oltre all’edificio residenziale coinvolto nell’esplosione, sono bruciate anche due auto parcheggiate nelle vicinanze. In via precauzionale, l’Oktoberfest resterà chiusa almeno fino al pomeriggio, in attesa che le forze dell’ordine completino le verifiche di sicurezza anche in altre zone della città, inclusa la Theresienwiese, sede della storica festa popolare.

La Farnesina ha comunicato che nessun cittadino italiano risulta coinvolto nell’esplosione. Il Consolato d’Italia a Monaco è in costante contatto con le autorità bavaresi per ricevere aggiornamenti sull’evolversi della situazione.