Non si hanno più notizie di Luigi Manca, conosciuto da tutti come Gigi, un uomo residente ad Assemini di cui si sono perse le tracce dal 29 settembre.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, che da ore stanno diffondendo appelli sui social nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili. "Ciao a tutti, lui è mio zio Luigi Manca – scrive un nipote –. È alto, pelato e un po’ in carne. Da ieri non abbiamo più sue notizie, abbiamo già allertato i carabinieri e siamo in attesa di novità. Vi chiediamo di condividere il più possibile: anche una piccola informazione potrebbe essere fondamentale".

L’uomo si sarebbe allontanato a bordo della propria auto, quella mostrata nella foto diffusa sui social, ma al momento non è stato possibile rintracciarla.

La famiglia, preoccupata per le sue condizioni, chiede a chiunque abbia notizie o avvistamenti di contattare immediatamente le forze dell’ordine. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo per riportare Gigi a casa sano e salvo.