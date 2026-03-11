Venerdì 20 marzo l’Università degli Studi di Cagliari aprirà le sue porte alla città in occasione di “Università Svelate – Giornata Nazionale delle Università”. L’iniziativa prevede un programma di visite guidate, attività e laboratori pensati per far conoscere al pubblico il patrimonio culturale e scientifico dell’Ateneo.

Nel corso della giornata, dalla mattina fino al pomeriggio, cittadini, studenti e famiglie potranno accedere ad alcuni dei luoghi più rappresentativi dell’università. Tra questi la Raccolta delle cere anatomiche di Clemente Susini, le collezioni archeologiche, l’Archivio storico, l’Orto Botanico e il laboratorio di paleontologia, oltre ai musei scientifici distribuiti nelle diverse sedi universitarie.

Il programma è rivolto a un pubblico ampio che comprende scuole, giovani, famiglie e adulti, con l’obiettivo di avvicinare la comunità alle attività di ricerca e valorizzare i luoghi in cui si sviluppano studio e conoscenza.

La giornata si concluderà alle 16:30 al MUACC – Museo universitario per le arti e le culture contemporanee, con l’evento finale della tappa cagliaritana della mostra “Art and Science across Italy”, un progetto nazionale che mette in relazione arte e scienza coinvolgendo studenti, ricercatori e artisti.

“Università Svelate” è un’iniziativa promossa dalla CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra università, città e comunità, offrendo l’opportunità di scoprire da vicino il patrimonio dell’Ateneo e le attività di ricerca che si svolgono nei suoi musei, laboratori e strutture scientifiche.

Il programma completo delle visite e delle iniziative è disponibile sul sito dell’Università di Cagliari.