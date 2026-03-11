Sono iniziati nella notte gli interventi per la posa della nuova pavimentazione drenante lungo la strada statale 391 “di Elmas”, l’arteria che collega la città con l’aeroporto di Cagliari.

I lavori interessano un tratto di circa un chilometro e coinvolgono entrambe le carreggiate della statale, comprese le rampe di ingresso e di uscita. L’intervento riguarda la realizzazione del nuovo manto stradale con caratteristiche drenanti, pensato per migliorare le condizioni di sicurezza e la qualità della circolazione.

Per limitare i disagi alla viabilità, le lavorazioni sono state organizzate in gran parte durante la notte. In particolare, nel tratto in uscita dall’aeroporto le attività si svolgono prevalentemente nelle ore notturne, mentre nella carreggiata in direzione dell’aerostazione gli interventi vengono eseguiti esclusivamente di notte.

Durante le operazioni sono previsti restringimenti della carreggiata nel tratto interessato dal cantiere.

Secondo il cronoprogramma, i lavori dovrebbero concludersi entro venerdì 13 marzo. L’intervento rientra in un più ampio programma di manutenzione delle pavimentazioni stradali portato avanti da Anas su diverse arterie della Sardegna meridionale.