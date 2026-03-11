Nuove modifiche alla viabilità nel centro di Cagliari per consentire la prosecuzione dei lavori della metropolitana leggera. Con l’ordinanza n.553 firmata il 27 febbraio 2026 dalla dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti del Comune, sono state introdotte alcune prescrizioni che resteranno in vigore dal 16 marzo 2026 fino al 15 marzo 2027.

Il provvedimento prevede l’istituzione della circolazione a rotatoria sia in piazza Amendola sia in piazza Deffenu. In entrambe le piazze il traffico sarà regolato con senso di marcia antiorario e con l’obbligo, per i veicoli provenienti dalle strade che confluiscono nelle due intersezioni, di dare la precedenza a chi si trova già all’interno della rotatoria. È inoltre previsto un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

In piazza Amendola sarà inoltre disattivato l’impianto semaforico attualmente in funzione.

L’ordinanza stabilisce anche la chiusura della corsia preferenziale riservata al trasporto pubblico locale nel tratto compreso tra piazza Amendola e largo Carlo Felice, con il conseguente divieto di transito in entrambe le direzioni di marcia.

Le modifiche sono state adottate per permettere l’avanzamento dei lavori legati alla realizzazione della metropolitana leggera di Cagliari. Nel provvedimento si specifica inoltre che dovranno essere sempre garantiti i percorsi pedonali e il transito in sicurezza dei pedoni.