Si terrà domani, giovedì 18 giugno 2026, alle ore 10:30, presso l'Aula Sotgiu della Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche dell'Università degli Studi di Cagliari, la presentazione del nuovo corso di laurea magistrale in "Diritto dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione".

Si tratta di un'iniziativa promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza, con l'obiettivo di formare professionisti altamente qualificati per supportare imprese ed enti pubblici e privati di fronte alle sfide della sostenibilità ambientale, della trasformazione digitale, dell'innovazione tecnologica, dell'intelligenza artificiale e della tutela dei diritti nell'ecosistema interconnesso.

Il Comitato di Indirizzo del nuovo Corso di Laurea, composto da rappresentanti del mondo professionale, istituzionale e territoriale, parteciperà all'evento per illustrare le molteplici connessioni tra il percorso formativo proposto e le attuali esigenze del mercato del lavoro.

L'iniziativa, aperta a studenti, laureati, professionisti e cittadini interessati, si configura come un'opportunità di confronto e dialogo tra università, settore professionale e istituzioni riguardo alla formazione dei futuri giuristi e alle nuove prospettive occupazionali legate ai processi di innovazione e sviluppo sostenibile in corso.