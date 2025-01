Un anno fa, il 22 gennaio 2024, la scomparsa di Gigi Riva, leggendario calciatore che ha segnato il maggior numero di gol nella storia della nazionale italiana, con ben 35 reti all'attivo, oltre che trascinatore e capocannoniere del Cagliari durante la storica vittoria dello scudetto nel 1970.

In occasione di questa data speciale, la famiglia ha deciso di non organizzare eventi particolari, optando invece per una semplice messa in memoria di Rombo di Tuono presso la Basilica di Bonaria a Cagliari, luogo che dodici mesi prima aveva accolto l'ultimo saluto al bomber di Leggiuno, scomparso dopo un malore in casa.

Questo omaggio riflette lo stile discreto e riservato di Riva, che preferiva evitare i riflettori e non amava essere al centro dell'attenzione. La cerimonia non prevede la presenza di personaggi famosi, ma sarà riservata alla famiglia, agli amici, ai vecchi compagni di squadra e alla comunità locale. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha partecipato a una conferenza stampa dedicata a Riva, confermando il suo ricordo indelebile. Durante una partita contro il Lecce, gli spettatori hanno tributato un applauso commovente al 11º minuto, in onore del numero di maglia di Riva, seguito dal coro "C'è solo un Gigi Riva".

La Rai ha realizzato un podcast in sei puntate intitolato "Gigi Riva, mancino meraviglioso" per celebrare il campione azzurro, ripercorrendo la sua straordinaria carriera e il suo impatto nel mondo del calcio. Riva rimane il miglior marcatore della nazionale italiana, con 35 gol in 42 presenze, e una figura iconica dello sport italiano.

Il podcast, prodotto dalla Tgr Sardegna per RaiPlay Sound, include testimonianze inedite e materiali d'archivio che raccontano la vita di Riva e il suo legame speciale con la Sardegna. La prima puntata, dedicata al suo arrivo sull'isola e ai suoi primi anni a Cagliari, sarà disponibile dal 22 gennaio su RaiPlay Sound e sul sito della Tgr Sardegna.