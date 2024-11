7 novembre 1944: oggi Gigi Riva avrebbe compiuto 80 anni. L'ex attaccante e presidente onorario del Cagliari ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del club rossoblu. Simbolo e leader durante la conquista dell'unico scudetto cagliaritano nel 1970, Riva ha sempre incarnato valori di etica e moralità che hanno guidato la sua carriera professionale. Con 156 gol segnati con la maglia del Cagliari, rimane tuttora il miglior marcatore della squadra.

Gianni Brera, storico giornalista, lo definì "Rombo di Tuono" dopo una prestazione da protagonista contro l'Inter a San Siro, tributandogli un omaggio leggendario quando un infortunio mise fine alla sua carriera: "Il giocatore chiamato Rombo di Tuono è stato rapito in cielo, come tocca agli eroi. Ne può discendere solo per prodigio: purtroppo la giovinezza, che ai prodigi dispone e prepara, ahi, giovinezza è spenta". Oltre ad essere il miglior marcatore nella storia del Cagliari e della Nazionale, con 35 gol in 42 presenze, Riva è stato anche campione d'Europa con l'Italia nell'Europeo del 1968.

In occasione del suo 80° compleanno, il Comune di Cagliari ha deciso di onorare il campione con la piantumazione di un ulivo simbolico in Piazza Endrich, sottolineando il forte legame tra lui e la città. La serata clou si terrà alle 20.30 presso il Teatro Lirico di Cagliari con Sa Festa, un evento speciale che vedrà la partecipazione di Claudio Ranieri, Gigi Buffon e Fabio Cannavaro.

Il giorno successivo, al Teatro Doglio, sarà presentato "La leggenda di Rombo di Tuono", uno spettacolo dedicato ai bambini che racconterà la storia di Riva, seguito da una partita di calcio. Sabato 9, dalle 10:30 alla Manifattura Tabacchi, verranno esposti alcuni cimeli inediti del campione, mentre la giornata si concluderà con il match Cagliari-Milan all'Unipol Domus alle 17:30, con tributi speciali dei tifosi. La Gigi Riva Football Week terminerà con una giornata di Street Soccer, con sfide e giochi aperti a tutti tra la Manifattura Tabacchi e i campi dell'Ossigeno, dalle 10 alle 20. Anche il Comune di Leggiuno, città natale di Riva, ha voluto patrocinare l'evento.

Inoltre, da Cagliari a Mandas, il Comune ha collaborato con l'Arst per dedicare un Treno speciale a Riva, che farà tappa a Monserrato alla stazione di San Gottardo, e per intitolare una piazza ed erigere una statua in suo onore, la prima in Italia. A Iglesias il campo sportivo della località Ceramica avrà il nome del campione che ha fatto la storia del Cagliari Calcio.

"Oggi è quel giorno in cui, una volta di più, ci fermiamo e guardiamo il cielo. Buon compleanno, Gigi. E grazie, in eterno", sono le parole della pagina Cagliari Calcio.