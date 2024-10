Una proposta, un suggerimento o forse un sogno quello che esprime il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi quando dice: "Se un giorno, e sarebbe la prima volta, un grande sportivo sarà nominato senatore a vita credo che nessuno più di Gigi Riva ne avrà diritto".

"Non voglio ovviamente entrare nel campo di ciò che spetta al Capo dello Stato e so che nemmeno Gino Bartali riuscì ad ottenere questa prestigiosa nomina - spiega Antoniozzi – ma credo che la Figc e il Coni debbano porsi la questione di premiare questa immensa figura che è nell'immaginario di tutti.

Gigi Riva, oltre che essere un grande sportivo per il popolo sardo, fu campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel '70. “Detiene ancora il record di gol con la maglia azzurra. Egli è il prototipo dello sportivo - conclude il parlamentare di FdI - che non mercifica il suo valore, che non bara e che rispetta l'avversario. Un monumento nazionale".