Il Comune di Iglesias ha annunciato con gioia che il campo da calcio dell’impianto Sportivo di Ceramica sarà intitolato a Gigi Riva, leggenda del Cagliari Calcio e dello sport italiano. La cerimonia avrà luogo domenica 27 ottobre alle ore 10:30 e segna la conclusione dei lavori di riqualificazione che hanno permesso l’omologazione del campo.

L’iniziativa, promossa dal Consiglio Comunale, intende rendere omaggio a Gigi Riva, sardo d'adozione, esempio di valori condivisi e dedizione. Vito Spiga, Assessore allo Sport, sottolinea: “Gigi Riva incarna sportività e professionalità, rappresentando non solo il Cagliari Calcio, ma anche tutta la regione come sardo d'adozione”. Alberto Cacciarru, Assessore ai Lavori Pubblici, aggiunge: “Dedicare il campo da calcio a 11 a una figura come Gigi Riva è motivo di orgoglio per noi iglesienti e credo per tutti i sardi”. Con questa cerimonia, la comunità di Iglesias celebra il legame tra lo sport e l'identità, onorando una personalità che ha portato in alto il nome della Sardegna.