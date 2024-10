Ignazio La Russa è intervenuto in Senato per celebrare Gigi Riva , rimarcando le doti " non solo del grande calciatore, ma anche del grande uomo che fu " e definendolo perciò " l'esempio di un'Italia vera che in lui si può rispecchiare ". La Russa si è soffermato poi sul record raggiunto dal calciatore scomparso, ed è rimasto imbattuto, ossia dei 35 goal in 42 presenze. " E' un record che porta in paradiso - ha detto - ma vorrei citare anche la sua capacità di dire no a chi gli prometteva più soldi, onori e magari più vittorie Di Gigi Riva non ne nascono spesso ".

Bandiere dell'Italia, d'Europa e della Figc sono state esposte a mezz'asta davanti alla sede della Federcalcio in segno di lutto nel giorno dei funerali di Rombo di Tuono.