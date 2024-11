Torna in campo la Nazionale italiana questa sera alle 20:45, nel big match contro la Francia, valevole per il primo posto nel girone di Nations League. Azzurri che partono con un importante vantaggio: basterà non perdere con 2 o più gol di scarto, infatti, ai ragazzi di Luciano Spalletti, per garantirsi il primato nel proprio gruppo.

Prima del fischio d’inizio, però, lo stadio di San Siro si fermerà per un tributo speciale a Gigi Riva, col quale verranno celebrati gli 80 anni che il leggendario Gigi Riva avrebbe compiuto lo scorso 7 novembre. L’eroe di Cagliari è tutt’oggi il miglior marcatore della storia della Nazionale, con 32 gol in 45 presenze.

Per omaggiarlo verrà trasmesso un filmato nel maxischermo nel quale verranno ripercorsi momenti e successi iconici della sua carriera. Un bel momento per onorare la memoria di un Totem della storia azzurra, nella Scala del Calcio e in occasione di un confronto prestigioso come quello fra Azzurri e Bleus.

Anche il ct Spalletti ha rivolto un pensiero a Rombo di Tuono: “È un simbolo a cui fare molta attenzione – ha detto –. Lui con le sue poche parole determinava molto sul campo e anche noi, come stiamo facendo, dobbiamo far vedere le nostre qualità senza chiacchierare molto. ‘Rombo di Tuono’ è un soprannome perfetto: faceva rumore il suo silenzio, mentre quando giocava tirava quelle cannonate che facevano parlare di lui”.