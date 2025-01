Con parole cariche di gratitudine, la famiglia di Achille Boero, l’uomo di 78 anni scomparso da sabato mattina da Cagliari e ritrovato ieri privo di vita nelle campagne di Iglesias, ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le persone che, in questi giorni di ansia e dolore, hanno contribuito alla ricerca del loro caro.

Achille Boero, ex presidente di Federcaccia e già consigliere regionale di Alleanza Nazionale, si era allontanato dalla sua abitazione a Cagliari nella mattinata di sabato, senza fare più ritorno. La famiglia, preoccupata per la sua scomparsa, aveva lanciato un appello sui social per raccogliere segnalazioni e sensibilizzare la comunità.

Purtroppo, ieri pomeriggio, l’uomo è stato ritrovato privo di vita nelle campagne di Iglesias, in località Sa Macchina Beccia. Secondo le prime ricostruzioni, Boero sarebbe deceduto per cause naturali, forse un infarto, complice anche il suo stato di salute già precario.

A segnalare la presenza di un corpo vicino a un’auto è stata una telefonata al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118, ma per il 78enne non c’era più nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La forza della comunità social nella ricerca delle persone scomparse

Nel messaggio di ringraziamento, la famiglia Boero ha voluto sottolineare quanto il supporto ricevuto nei giorni della scomparsa sia stato un segno tangibile di solidarietà e affetto, offrendo un po’ di conforto in un momento così difficile.

“Grazie di cuore a tutti voi. Con profonda tristezza, vogliamo informarvi che nostro nonno è stato ritrovato, ma purtroppo non ce l’ha fatta. In questi giorni così difficili, il vostro supporto, le condivisioni e l’aiuto concreto ci hanno fatto sentire meno soli e ci hanno dato forza. Siamo infinitamente grati a ciascuno di voi che ha contribuito a cercarlo e a diffondere la notizia. La vostra vicinanza è stata per noi un segno di grande solidarietà e affetto. Non ci sono parole per descrivere il dolore che stiamo provando, ma siamo confortati dal sapere che così tante persone ci hanno sostenuto in questo momento così delicato. Grazie ancora, di cuore, per tutto ciò che avete fatto”.