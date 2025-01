Passi avanti nel confronto sull'approvvigionamento energetico tra governo e Regione Sardegna nella vertenza Eurallumina durante l'incontro che si è tenuto oggi a Palazzo Piacentini per un aggiornamento sulla situazione della raffineria di allumina di Portovesme.

Si tratta del primo dei tre tavoli tematici convocati dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per fornire soluzioni industriali e occupazionali adeguate alle potenzialità dell'area del Sulcis.

Il 30 gennaio è, infatti, in programma anche la riunione per Sider Alloys e il 5 febbraio per la Portovesme srl. Su Eurallumina le parti hanno condiviso gli aggiornamenti sulla stato di avanzamento delle interlocuzioni tra la Regione e il ministero dell'Ambiente relativi al piano energetico della Sardegna, che è di stretto interesse per lo sviluppo industriale dell'azienda.

Seguiranno nelle prossime quattro settimane i necessari approfondimenti tecnici rispetto alle ipotesi di approvvigionamento attualmente in campo. Il tavolo è stato quindi aggiornato al 24 febbraio con l'impegno da parte del ministero Urso a riconvocare le parti anticipatamente qualora emergessero elementi significativi utili per il rilancio dell'azienda. Hanno preso parte alla riunione, in videocollegamento, i rappresentanti di Mase, Regione Sardegna, Confindustria Sardegna Meridionale, Agenzia del Demanio, azienda e organizzazioni sindacali.