Sono ore di apprensione per i familiari di Achille Boero, allontanatosi volontariamente da casa con la propria auto e non ancora rientrato.

È stato il nipote a scrivere un appello sui social: “Siamo estremamente preoccupati, perché non è in grado di ritrovare la strada di casa autonomamente. Chiediamo la collaborazione di tutti per rintracciarlo il prima possibile! Se qualcuno lo avesse visto o avesse informazioni utili, vi preghiamo di contattarmi subito al +39 3423164228 o +39 3292983766. Ogni segnalazione è preziosa”.

Nel post è anche indicata la targa della Dacia Duster nera utilizzata dall’uomo per allontanarsi da casa: GK813WZ.