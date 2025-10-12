Previsioni per lunedì 13 ottobre 2025

Cielo generalmente poco nuvoloso la mattina, copertura in irregolare dalle ore centrali con inizio di isolate e deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: minime in leggero aumento a nord, stazionarie altrove, massime stazionarie o in lieve calo. Venti: deboli o localmente moderati da sud-est sul Sulcis, brezze altrove. Mari: poco mossi, localmente mossi sulle coste del Sulcis.

Previsioni per martedì 14 ottobre 2025

Cielo irregolarmente nuvoloso con isolate precipitazioni a cumulato debole, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve o moderato calo. Venti: deboli o localmente moderati da sud-est sul Sulcis, brezze altrove. Mari: poco mossi, localmente mossi sulle coste del Sulcis.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso, con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati generalmente deboli. Le temperature tenderanno a diminuire, specie nei valori massimi. I venti soffieranno deboli, prevalentemente dai quadranti orientali. I mari saranno poco mossi, localmente mossi sulle coste del Sulcis.