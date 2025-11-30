L'ultima domenica di novembre regala sole al Centro-Sud, mentre una perturbazione in arrivo da ovest porterà piogge in Liguria e alta Toscana. Da lunedì, maltempo diffuso. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it

Nell'ultima domenica di novembre si prevedono "condizioni decisamente più stabili su buona parte dell'Italia con prevalenza di sole al Centro Sud e solo il passaggio di nubi al Nord. Le temperature si manterranno ancora piuttosto basse e di qualche grado sotto la media climatologica a causa anche dei venti dai quadranti settentrionali. Nella seconda parte della giornata - prosegue il meteorologo - una debole perturbazione in arrivo da oOest porterà piovaschi sulla Liguria di Levante e in alta Toscana".

Dalla prossima settimana è invece attesa vasta area di bassa pressione che dal Nord Europa si estenderà verso Sud, con perturbazioni e masse di aria fredda che potranno raggiungere anche l'Italia. "Il risultato - osserva Gussoni - sarà una sequenza di passaggi di maltempo già da lunedì primo dicembre, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, che caratterizzeranno buona parte della prima decade di dicembre".

Nel dettaglio: Domenica 30: al Nord pioviggine isolata in Liguria, nuvoloso altrove; al Centro via via più nuvoloso, ma asciutto; al Sud in prevalenza stabile e soleggiato. Lunedì 1: al Nord: molto nuvoloso, piogge sparse; al Centro variabile, rovesci su Toscana e Lazio; al Sud nubi sparse e schiarite. Martedì 2: al Nord molto nuvoloso; al Centro piogge su Lazio e Molise: al Sud piogge sparse in Campania e in Puglia.

Previsioni per lunedì 1 dicembre 2025 in SARDEGNA (Arpas)

Cielo nuvoloso con piogge e locali rovesci sul settore settentrionale, parzialmente nuvoloso sul settore meridionale con qualche piovasco nel Sulcis. Temperature: in leggero calo in entrambi i valori. Venti: deboli variabili con componente meridionale al mattino, con rotazione a Nord-Ovest nel pomeriggio.

Mari: mosso il Tirreno, fino a molto mosso il Mare di Sardegna.

Previsioni per martedì 2 dicembre 2025 in SARDEGNA

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature: minime in ieve calo al nord ed in lieve aumento al sud, massime stazionarie.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

Mari: poco mosso il Tirreno, mosso il Mare di Sardegna.