In Sardegna, il fascicolo sanitario elettronico regionale attualmente offre 14 tipologie documentali su 16, corrispondenti all'88% del totale dei documenti, superando la media nazionale italiana del 74%. Questi dati sono stati riportati dalla Fondazione Gimbe durante il 9/o Forum Mediterraneo in Sanità, evidenziando la diffusione e l'utilizzo del Fse nelle diverse regioni italiane. Attualmente, in Sardegna il 27% dei servizi è disponibile nel fascicolo sanitario elettronico, con il 24% dei cittadini che ha acconsentito alla consultazione dei propri documenti da parte di operatori sanitari, in confronto alla media nazionale italiana del 42%. Tra gennaio e marzo 2025, l'11% dei cittadini ha utilizzato il Fse nei 90 giorni precedenti, rispetto alla media nazionale italiana del 21%. Nello stesso periodo, il 100% dei medici di medicina generale e dei pediatri ha interagito con il fascicolo sanitario elettronico, mentre al 31 marzo 2025, il 100% dei medici specialisti delle aziende sanitarie sardi risulta abilitato all'utilizzo del Fse, superando la media italiana del 72%.