Avrebbe investito la sua ex e le sue amiche con lo scooter ad Acerra, in provincia di Napoli.

Le ragazze, come riporta TgCom 24, sono tutte ricoverate in ospedale, ma fortunatamente nessuna di loro è in pericolo di vita. La giovane di 19 anni, come informa il quotidiano, aveva interrotto la relazione a causa della gelosia ossessiva del ragazzo, un 20enne, che la costringeva a limitare le sue amicizie e frequentazioni. La ragazza avrebbe inoltre subito diversi episodi di violenza fisica da parte dell'ex, compresi morsi.

Dopo la rottura, il giovane avrebbe iniziato a perseguitare la ragazza, e lo scorso martedì, dopo averla rintracciata, l'avrebbe e schiaffeggiata. La vittima ha cercato di fuggire, salendo in auto insieme alle sue tre amiche. Il ragazzo avrebbe accelerato con lo scooter verso di loro, investendole, per poi darsi alla fuga. Tutte le ragazze coinvolte sono state portate in ospedale con lesioni, ma nessuna di esse è in pericolo di vita.

Il 20enne è stato arrestato e dovrà rispondere di atti persecutori, maltrattamenti, lesioni e percosse.